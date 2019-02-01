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Грызлов назвал пытки причиной смерти гражданина РФ в украинской тюрьме

16:12 01.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Грызлов назвал причиной смерти гражданина России в украинской тюрьме пытки. Полпред России в Контактной группе по урегулированию в Донбассе считает, что смерть Валерия Иванова не может быть случайностью.

«Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности. Российская делегация делает всё, чтобы добиться возвращения незаконно удерживаемых лиц», — заявил журналистам Борис Грызлов.

Сегодня Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели в колонии во Львовской области в декабре прошлого года гражданина России Валерия Иванова. По данным властей самопровозглашённых республик Донбасса, он воевал на их стороне как доброволец.  Говорит Москва

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