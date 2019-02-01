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Российские потребители стали пессимистичнее оценивать свое материальное положение

16:32 01.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Российские потребители стали пессимистичнее оценивать свое материальное положение на фоне роста инфляционных ожиданий

На следующие 12 месяцев они составили 10,4%, что на 0,2% выше, чем в декабре. Об этом говорится в комментарии Центробанка. Основным фактором роста стало повышение фактической инфляции, — отмечает регулятор. Также среди причин роста инфляционных ожиданий участники опроса называли повышение ставки НДС.  Эхо Москвы

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