Российские потребители стали пессимистичнее оценивать свое материальное положение
16:32 01.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Российские потребители стали пессимистичнее оценивать свое материальное положение на фоне роста инфляционных ожиданий
На следующие 12 месяцев они составили 10,4%, что на 0,2% выше, чем в декабре. Об этом говорится в комментарии Центробанка. Основным фактором роста стало повышение фактической инфляции, — отмечает регулятор. Также среди причин роста инфляционных ожиданий участники опроса называли повышение ставки НДС. Эхо Москвы
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