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В челябинскую больницу устроился врачом "вампир"

17:00 01.02.2019 Источник: Эхо Москвы

В больнице Челябинска, как выяснили следователи, работал врачом местный житель, который 20 лет назад расчленил одноклассника, а затем долго лечился в психиатрической клинике. Мужчина арестован.

Диплом о высшем медицинском образовании убийца подделал. В больнице Челябинска он работал терапевтом полтора месяца, с конца осени, сообщает РИА. Биография Бориса Кондрашина сгодилась бы для какого-нибудь фильма ужасов. Ещё в школе, в 98м году он совершил ритуальное убийство: заманил к себе домой одноклассника, сделал ему укол, затем расчленил тело и выпил из сердца кровь, пишет издание znak.com. Кондрашин считал себя вампиром. Многие годы за убийство провёл в психлечебнице. Его лечили от шизофрении. Около 5 лет назад консилиум решил, что мужчина опасности для общества не представляет и выписал под наблюдение психиатра. Кондрашин нигде не работал, жил на пенсию по инвалидности из-за хронического заболевания. Без семьи и любимого человека. Следователи выясняют кто устроил его терапевтом в больницу Челябинска. При обыске у него дома нашли поддельный диплом и крупные партии наркотиков. Это стало поводом для ещё одного уголовного дела. Суд арестовал Кондрашина на два месяца.

Мужчина во время работы врачом не скрывал своего лица и активно участвовал в обсуждениях на профильных форумах. Там его заметил один из психиатров больницы, где лечился Кондрашин. И сообщил о якобы коллеге в полицию, пишет портал 66.ru.  Эхо Москвы

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