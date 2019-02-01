США подготовят варианты военного ответа на нарушение РФ ДРСМД - Трамп

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с тем, чтобы нивелировать преимущество Москвы в обороне. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента"Мы приступим к разработке наших собственных вариантов военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами с тем, чтобы нивелировать любое военное преимущество России, которое она получает от своих незаконных действий [нарушения ДРСМД]", - утверждал американский лидер.