Страны НАТО считают, что Россия не выполнила ультиматум США по ДРСМД - заявление альянса

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО заявили о невыполнении Россией ультиматума США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Альянс возложил на Москву всю ответственность за одностороннее решение Вашингтона о начале процедуры расторжения договора, говорится в распространенном в пятницу вечером в Брюсселе заявлении государств НАТО."Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД, отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению Договора. В результате США приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД в ответ на нарушения договора Россией и объявляют о начале шестимесячной процедуры своего выхода из договора в соответствии со статьей 15 ДРСМД", - сказано в заявлении.