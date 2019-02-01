США готовы обвинить Россию в старте гонки вооружений
18:07 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США возложат на Россию ответственность за старт гонки вооружений, если она начнется после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С такими словами выступил в пятницу представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов в формате телеконференции.
"Я отвергаю утверждение о том, что Соединенные Штаты открывают дверь для начала гонки вооружений. Если начнется гонка вооружений, то это Россия подрывает глобальную архитектуру безопасности и конкретное соглашение по контролю над вооружениями", - сказал он.
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