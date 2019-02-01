Вашингтон завтра передаст Москве ноту о приостановке обязательств по ДРСМД

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты передадут 2 февраля России, а также Белоруссии, Казахстану и Украине дипломатическую ноту о приостановке своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким утверждением выступил в пятницу представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга для журналистов.

"Завтра [2 февраля] мы передадим России письменный документ - дипломатическую ноту, как мы ее называем - в которой сообщим им о нашем решение использовать статью 15 [ДРСМД] и после этого [у них будет] шесть месяцев", - сказал он.

Второй представитель исполнительной власти США, участвовавший в брифинге, уточнил, что "дипломатические ноты будут также переданы" Белоруссии, Казахстану и Украине.