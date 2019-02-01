Вашингтон завтра передаст Москве ноту о приостановке обязательств по ДРСМД
18:20 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты передадут 2 февраля России, а также Белоруссии, Казахстану и Украине дипломатическую ноту о приостановке своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким утверждением выступил в пятницу представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга для журналистов.
"Завтра [2 февраля] мы передадим России письменный документ - дипломатическую ноту, как мы ее называем - в которой сообщим им о нашем решение использовать статью 15 [ДРСМД] и после этого [у них будет] шесть месяцев", - сказал он.
Второй представитель исполнительной власти США, участвовавший в брифинге, уточнил, что "дипломатические ноты будут также переданы" Белоруссии, Казахстану и Украине.
НОВОСТИ
- 18:50 01.02.2019
- МИД РФ: США утратили интерес к международному антитеррористическому сотрудничеству
- 18:07 01.02.2019
- США готовы обвинить Россию в старте гонки вооружений
- 17:40 01.02.2019
- Страны НАТО считают, что Россия не выполнила ультиматум США по ДРСМД - заявление альянса
- 17:12 01.02.2019
- США подготовят варианты военного ответа на нарушение РФ ДРСМД - Трамп
- 17:00 01.02.2019
- В челябинскую больницу устроился врачом "вампир"
- 16:32 01.02.2019
- Российские потребители стали пессимистичнее оценивать свое материальное положение
- 16:12 01.02.2019
- Грызлов назвал пытки причиной смерти гражданина РФ в украинской тюрьме
- 16:00 01.02.2019
- Патриарх Антиохийский призвал церкви выступить против "беззакония" Константинополя
- 15:32 01.02.2019
- Петр Верзилов назвал шуткой сообщения о домогательствах со стороны Кевина Спейси
- 15:12 01.02.2019
- Киргизия не исключает открытия второй военной базы РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать