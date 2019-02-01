МИД РФ: США утратили интерес к международному антитеррористическому сотрудничеству
18:50 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления директора американской Национальной разведки Дэниела Коутса об угрозах для безопасности США со стороны в том числе России свидетельствуют о том, что Вашингтон утратил интерес к международному антитеррористическому сотрудничеству. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
Как указали в дипведомстве, из высказываний Коутса следует, что "основной опасностью является отнюдь не международный терроризм", в центре его внимания "оказалась необходимость противостояния России и Китаю, которых Вашингтон считает своими главными соперниками, а также Ирану и КНДР". "Данный подход, конечно, вызывает сожаление. Вообще возникает ощущение, что США, несмотря на такой тяжелый урок собственной истории, как теракты "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) 11 сентября 2001 года, утратили интерес к международному антитеррористическому сотрудничеству", - подчеркнули в министерстве.
"Более того, как мы видим на примере происходящего в Сирии, Вашингтон не прочь использовать в своих геополитических целях даже откровенных террористов", - констатировали в МИД РФ.
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