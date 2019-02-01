МИД РФ: США утратили интерес к международному антитеррористическому сотрудничеству

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления директора американской Национальной разведки Дэниела Коутса об угрозах для безопасности США со стороны в том числе России свидетельствуют о том, что Вашингтон утратил интерес к международному антитеррористическому сотрудничеству. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, из высказываний Коутса следует, что "основной опасностью является отнюдь не международный терроризм", в центре его внимания "оказалась необходимость противостояния России и Китаю, которых Вашингтон считает своими главными соперниками, а также Ирану и КНДР". "Данный подход, конечно, вызывает сожаление. Вообще возникает ощущение, что США, несмотря на такой тяжелый урок собственной истории, как теракты "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) 11 сентября 2001 года, утратили интерес к международному антитеррористическому сотрудничеству", - подчеркнули в министерстве.

"Более того, как мы видим на примере происходящего в Сирии, Вашингтон не прочь использовать в своих геополитических целях даже откровенных террористов", - констатировали в МИД РФ.