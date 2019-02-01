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НОВОСТИ

Меркель уходит из Facebook

19:15 01.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с поста главы партии ХДС назвала ненужной свою страницу в Facebook, передает "Росбалт".

В своем видеообращении она заявила: "Вы знаете, что я уже больше не председатель ХДС, и поэтому я закрываю мою страницу Facebook".

За работой Меркель на посту канцлера можно будет следить на официальной странице правительства ФРГ. Также Меркель остается пользователем Instagram.

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