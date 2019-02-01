На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5
19:45 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в штате Чьяпас на юге Мексики близ границы с Гватемалой. Об этом в пятницу сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр стихии находился в 9 км к северо-востоку от мексиканского населенного пункта Пуэрто-Мадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине 87 км.
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