Захарова: Москва ответит на выход США из ДРСМД
20:15 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва оставляет за собой право на ответную реакцию и меры в связи с приостановкой Вашингтоном со 2 февраля выполнения обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Москва оставляет за собой право и на соответствующую реакцию на ответные действия [в связи с выходом США из ДРСМД]. Естественно, это будет сделано", - сказала дипломат.
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