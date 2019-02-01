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Захарова: Москва ответит на выход США из ДРСМД

20:15 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва оставляет за собой право на ответную реакцию и меры в связи с приостановкой Вашингтоном со 2 февраля выполнения обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Москва оставляет за собой право и на соответствующую реакцию на ответные действия [в связи с выходом США из ДРСМД]. Естественно, это будет сделано", - сказала дипломат.

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