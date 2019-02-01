ЕС посоветовали срочно выступить с дипломатической инициативой по ДРСМД
20:35 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз должен срочно выступить с дипломатической инициативой по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу в Брюсселе Манфред Вебер - единый кандидат на пост главы Еврокомиссии от наиболее влиятельной в Европарламенте консервативной Европейской народной партии.
"Срочно необходима европейская дипломатическая инициатива с Россией, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и сохранить обязательства по ДРСМД", - сказал он.
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