Володин: Совет Европы должен вернуть России взнос около 10 млрд руб.

21:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Европы должен вернуть России взнос за те годы, когда ее делегация не участвовала в работе парламентской ассамблеи этой организации. Об этом заявил в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24".

"Если говорить об отношениях, то, исходя из того, что нам не дали возможность участвовать (причем это было не по нашей вине, а исходя из того решения, которое было принято), хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея [Совета Европы] России возвратила средства, а это деньги большие", - сказал спикер, уточнив, что речь идет примерно о 10 млрд рублей.