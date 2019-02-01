Володин: Совет Европы должен вернуть России взнос около 10 млрд руб.
21:23 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Европы должен вернуть России взнос за те годы, когда ее делегация не участвовала в работе парламентской ассамблеи этой организации. Об этом заявил в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24".
"Если говорить об отношениях, то, исходя из того, что нам не дали возможность участвовать (причем это было не по нашей вине, а исходя из того решения, которое было принято), хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея [Совета Европы] России возвратила средства, а это деньги большие", - сказал спикер, уточнив, что речь идет примерно о 10 млрд рублей.
НОВОСТИ
- 21:45 01.02.2019
- Трамп хотел бы заключить новый ДРСМД
- 20:35 01.02.2019
- ЕС посоветовали срочно выступить с дипломатической инициативой по ДРСМД
- 20:15 01.02.2019
- Захарова: Москва ответит на выход США из ДРСМД
- 19:45 01.02.2019
- На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5
- 19:15 01.02.2019
- Меркель уходит из Facebook
- 18:50 01.02.2019
- МИД РФ: США утратили интерес к международному антитеррористическому сотрудничеству
- 18:20 01.02.2019
- Вашингтон завтра передаст Москве ноту о приостановке обязательств по ДРСМД
- 18:07 01.02.2019
- США готовы обвинить Россию в старте гонки вооружений
- 17:40 01.02.2019
- Страны НАТО считают, что Россия не выполнила ультиматум США по ДРСМД - заявление альянса
- 17:12 01.02.2019
- США подготовят варианты военного ответа на нарушение РФ ДРСМД - Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать