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Трамп хотел бы заключить новый ДРСМД

21:45 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с более широким кругом участников, нежели Соединенные Штаты и Россия. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Надеюсь, что нам удастся собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы хотел увидеть это", - сказал Трамп. В октябре советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ДРСМД не соответствует современной стратегической реальности. По словам Болтона, сейчас ряд государств, в том числе Китай, Иран и КНДР, которые не входят в ДРСМД, обладают возможностями использования баллистических ракет.

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