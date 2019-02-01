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НОВОСТИ

В аэропортах столицы задержаны и отменены десятки рейсов

22:15 01.02.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Раписания».

Так, во Внуково задержали 12 рейсов и отменили пять, в Домодедово пять рейсов задержано и 11 отменено.

В свою очередь в Шереметьево задержали шесть рейсов.

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