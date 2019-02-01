НАТО не собирается перебрасывать ядерные ракеты в Европу

23:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по переброске новых ядерных ракет наземного базирования в Европу. Такое высказывание генсека, комментировавшего заявление США о приостановке соблюдения ими обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), приводит в пятницу агентство Reuters.

"У НАТО нет намерений размещать новые ядерные вооружения наземного базирования в Европе", - сказал Столтенберг. "Мы не должны зеркально повторять действия России, - добавил генсек альянса. - Однако в то же время мы должны гарантировать, что будем иметь надежные и эффективные средства сдерживания". Столтенберг также добавил, что Североатлантический альянс изучает последствия нарушения ДРСМД, в котором НАТО обвиняет Россию.