США приостанавливают свои обязательства по ДРСМД и ставят условия Москве

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приостанавливают в субботу выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерены окончательно выйти из него через шесть месяцев, если Москва не выполнит требования Вашингтона по положениям договора. Соответствующее решение президента США Дональда Трампа озвучил в пятницу госсекретарь Майкл Помпео.

Выступая перед журналистами в Госдепартаменте, он напомнил, что Вашингтон ранее уже потребовал от Москвы в течение двух месяцев устранить нарушения ДРСМД, которые, с точки зрения США, имели место на протяжении последних нескольких лет. "Россия в течение этих 60 дней отказалась сделать какие бы то ни было шаги, чтобы вернуться к подлинному и проверяемому соблюдению [ДРСМД]. Следовательно, США приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, начиная со 2 февраля. Мы передадим России и другим сторонам договора официальное уведомление о том, что США выйдут из ДРСМД в течение шести месяцев в соответствии со статьей 15 договора", - сказал шеф американской дипломатии.

"Россия поставила под угрозу интересы США в сфере безопасности. Мы не можем более быть ограниченными договором, пока Россия беззастенчиво его нарушает", - утверждал руководитель американского внешнеполитического ведомства. "Если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шести месяцев, проверяемым образом уничтожив свои ракеты, нарушающие ДРСМД, их пусковые установки и сопутствующее оборудование, то договор прекратит свое существование", - заявил Помпео.



