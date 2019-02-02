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Скончался диктор Центрального телевидения и ведущий программ "Время" Евгений Суслов

10:30 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диктор Центрального телевидения, ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов скончался в пятницу в возрасте 81 года. Об этом сообщила диктор и телеведущая Алла Данько.

"Сегодня умер Евгений Суслов - диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим", - написала она на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Данько, в последнее время Суслов тяжело болел. Отпевание состоится в понедельник в Елоховском соборе Москвы.

Суслов родился 10 октября 1937 года. В 1962 году он начал работать диктором на Центральном телевидении. Суслов в том числе вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и других мероприятий. Он проработал на телевидении более 30 лет.


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