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Маас выступил с призывом создать новые правила для нового вооружения

11:15 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Германии Хайко Маас выступил с призывом создать новые правила для всех новых вооружений. Как написал министр в субботу в своем "Твиттере", дискуссия о таких правилах должна касаться не только США и России, но и других стран.

"Разоружение нужно включить в международную повестку. Это касается не только США и России, но и таких стран как Китай. Разработано много новых систем вооружений, для которых почти нет никаких международных правил. Нам нужны новые правила для новых технологий ", - указал он.

"В качестве первого шага мы проведем в марте конференцию, посвященную контролю над вооружениями, на которой в центре внимания будут новые системы вооружений. Нам нужно смотреть вперед, в противном случае научная фантастика станет смертельной реальностью", - отметил министр.


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