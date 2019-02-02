На границе Казахстана и Китая зарегистрировано землетрясение

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сеть сейсмических станций Казахстана в субботу в зарегистрировала землетрясение на границе Казахстана и Китая магнитудой 5,8. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

"Сетью сейсмических станций 2 февраля в 03:54 (00:54 мск) зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 616 км на северо-восток от города Алма-Аты, на границе Казахстана и Китая", - рассказал Нурахметов.

Землетрясение ощущалось в городах Усть-Каменогорске и Зайсане в 2-3 балла (по шкале МSК-64). Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.







