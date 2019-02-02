Глава МИД Венесуэлы раскритиковал высказывания вице-президента США
11:45 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в пятницу раскритиковал заявления вице-президента США Майкла Пенса о ситуации в южноамериканской стране. Свое мнение глава внешнеполитического ведомства выразил в "Твиттере".
Пенс в пятницу заявил, что "настало время раз и навсегда положить конец диктатуре [Николаса] Мадуро" и президент Венесуэлы "должен уйти". "Это все равно, что слушать [Ричарда] Никсона или [Джозефа] Маккарти, - написал Арреаса. - Анахроничный язык холодной войны, бесполезный в XXI веке". Глава МИД Венесуэлы также упрекнул США в "идеологизировании международных отношений" и "воинственном, империалистическом и догматическом подходе" к ним.
НОВОСТИ
- 11:30 02.02.2019
- На границе Казахстана и Китая зарегистрировано землетрясение
- 11:15 02.02.2019
- Маас выступил с призывом создать новые правила для нового вооружения
- 10:30 02.02.2019
- Скончался диктор Центрального телевидения и ведущий программ "Время" Евгений Суслов
- 09:30 02.02.2019
- США приостанавливают свои обязательства по ДРСМД и ставят условия Москве
- 23:03 01.02.2019
- НАТО не собирается перебрасывать ядерные ракеты в Европу
- 22:15 01.02.2019
- В аэропортах столицы задержаны и отменены десятки рейсов
- 21:45 01.02.2019
- Трамп хотел бы заключить новый ДРСМД
- 21:23 01.02.2019
- Володин: Совет Европы должен вернуть России взнос около 10 млрд руб.
- 20:35 01.02.2019
- ЕС посоветовали срочно выступить с дипломатической инициативой по ДРСМД
- 20:15 01.02.2019
- Захарова: Москва ответит на выход США из ДРСМД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать