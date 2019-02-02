Глава МИД Венесуэлы раскритиковал высказывания вице-президента США

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в пятницу раскритиковал заявления вице-президента США Майкла Пенса о ситуации в южноамериканской стране. Свое мнение глава внешнеполитического ведомства выразил в "Твиттере".

Пенс в пятницу заявил, что "настало время раз и навсегда положить конец диктатуре [Николаса] Мадуро" и президент Венесуэлы "должен уйти". "Это все равно, что слушать [Ричарда] Никсона или [Джозефа] Маккарти, - написал Арреаса. - Анахроничный язык холодной войны, бесполезный в XXI веке". Глава МИД Венесуэлы также упрекнул США в "идеологизировании международных отношений" и "воинственном, империалистическом и догматическом подходе" к ним.