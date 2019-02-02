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США игнорирует ДВЗЯИ, несмотря на предвыборные обещания Обамы - Лавров

12:15 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не выполнили предвыборное обещание президента Барака Обамы о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании у президента РФ Владимира Путина, представляя доклад о существенном числе международных договоренностей в области стратегической стабильности и международной безопасности, которые нарушил Вашингтон.

"Договор, подготовка которого играла особую роль в тех надеждах, которые связаны с устранением дополнительных угроз ядерной войны, - Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Его Соединенные Штаты не ратифицировали, вопреки тому что Барак Обама, баллотируясь в президенты, сделал это одним из своих предвыборных обязательств", - отметил министр.

"Ну а сейчас вообще об этом речи не идет, Соединенные Штаты утратили всякий интерес к каким-либо консультациям о том, как им к этому Договору можно было бы присоединиться", - посетовал Лавров. "Россия как добросовестный участник этого договора ежегодно проводит на Генеральной Ассамблее специальные мероприятия, нацеленные на то, чтобы сформировать, мобилизовать мировое общественное мнение в пользу вступления договора в силу, для чего, в частности, необходимо присоединение к нему Соединенных Штатов", - подчеркнул глава МИД.


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