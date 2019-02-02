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Путин потребовал от Минобороны план по противодействию угрозы размещения оружия в космосе

12:45 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин потребовал от министерства обороны к началу традиционной серии сочинских совещаний по исполнению Гособоронзаказа (ГОЗ) подготовить план по противодействию угрозы размещения оружия в космосе, а также изменить формат совещаний, чтобы больше внимания уделять внедрению передовых разработок оружия. Речь в первую очередь идет о таких оружейных новинках, как "Сармат", "Пересвет", "Кинжал" и "Авангард".

"Мы знаем о планах некоторых стран разместить оружие в космосе. Я хочу услышать о том, как будет купирована и эта возможная угроза", - сказал глава государства на встрече с главами МИД и Минобороны.

Путин также сообщил об изменении формата совещаний по исполнению ГОЗ. "У меня к вам еще одна просьба: мы регулярно проводим совещания в Сочи по исполнению гособоронзаказа - каждые полгода - с участием наших военачальников, командующих видами и родами Вооруженных сил и с участием представителей промышленности, - сказал российский лидер. - Предлагаю, начиная с этого года, несколько изменить формат нашей работы". Путин пояснил, что хочет "осмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство наших новых комплексов".

Российский лидер уточнил, что имеет ввиду "Кинжал" (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), "Пересвет" (боевого лазерного оружия), которые уже поступили в войска, "Авангард", конечные испытания которого закончены и идет уже производство на предприятиях в серии. "Я хочу посмотреть, как идет работа по производству "Сармата" и подготовка к его постановке на боевое дежурство", - заключил Путин.


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