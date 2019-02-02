Протокол о вступлении Македонии в НАТО будет подписан 6 февраля
13:15 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО подпишут протокол о вступлении Республики Македония в альянс 6 февраля. Об этом в субботу в "Твиттере" сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"6 февраля мы напишем историю: союзники НАТО подпишут с министром иностранных дел [Македонии] Николой Димитровым протокол о присоединении [к альянсу] будущей Республики Северная Македония", - написал он.
Как отмечается в опубликованном на сайте Североатлантического альянса пресс-релизе, церемония подписания состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в 11:00 по местному времени (13:00 мск).
Соглашение об изменении названия страны на "Республику Северная Македония", или Преспанское соглашение, было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию своей страны. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января.
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