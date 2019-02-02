Путин заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД
13:45 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил глава государства на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.
В пятницу госсекретарь США Майкл Помпео озвучил решение президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты приостанавливают в субботу выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД и намерены окончательно выйти из него через шесть месяцев, если Москва не выполнит требования Вашингтона по положениям договора.
Москва неоднократно заявляла, что оставляет за собой право на ответную реакцию.
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