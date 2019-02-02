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На Кипре задержали экс-мэра Тулы - посольство РФ

14:15 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу российских коллег. Об этом сообщили корр. ТАСС в посольстве РФ в стране.

"Посольство Российской Федерации подтверждает факт задержания гражданки РФ Алисы Толкачевой, бывшего мэра города Тулы, которая находилась в международном розыске по запросу российских правоохранительных органов. В настоящий период рассматривается вопрос о ее экстрадиции", - заявили корр. ТАСС в посольстве РФ на острове.

Как отметили в посольстве РФ, экс-мэр города Тулы была задержана кипрскими правоохранительными органами на территории Республики Кипр.


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