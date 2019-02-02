Реконструкция фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба Народов" будет закончена в апреле

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по реконструкции фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба Народов" на ВДНХ завершатся к концу апреля, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Фонтаны "Каменный цветок" и "Дружба народов" будут полностью реконструированы, также будет полностью изменено их инженерное оборудование. Полагаем, что перед майскими праздниками, в конце апреля, эти фонтаны начнут работу", - сказал Бирюков.

Первая более чем за 60 лет комплексная реставрация данных фонтанов началась в октябре прошлого года. Ремонт фонтана "Дружба народов" проводился только фрагментарно и носил поверхностный характер. Теперь специалисты восстановят несущий каркас всех шестнадцати статуй, который ни разу не реставрировались, а также приведут в порядок фигуры, символизирующие союзные республики.

Элементы для реставрации фонтана "Каменный цветок" специалисты изготовят по авторской методике в мастерских Москвы и Санкт-Петербурга.

Оба фонтана являются объектами культурного наследия федерального значения, работы по их восстановлению проводятся под контролем Мосгорнаследия. Ранее на территории ВДНХ были отреставрированы порядка 15 фонтанов, в том числе "Золотой колос", который не работал более 30 лет.





