Приостановка ДРСМД является плохой новостью - Глава МИД Испании

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приостановка Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является плохой новостью и добавляет ситуации в мире нестабильности. С таким мнением выступил в субботу глава МИД Испании Жозеп Боррель.

"Приостановка одного из важнейших ядерных соглашений холодной войны - плохая новость, которая добавляет нестабильности международному сценарию", - написал министр в "Твиттере".



