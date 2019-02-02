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Приостановка ДРСМД является плохой новостью - Глава МИД Испании

14:45 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приостановка Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является плохой новостью и добавляет ситуации в мире нестабильности. С таким мнением выступил в субботу глава МИД Испании Жозеп Боррель.

"Приостановка одного из важнейших ядерных соглашений холодной войны - плохая новость, которая добавляет нестабильности международному сценарию", - написал министр в "Твиттере".


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