Приостановка ДРСМД является плохой новостью - Глава МИД Испании
14:45 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приостановка Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является плохой новостью и добавляет ситуации в мире нестабильности. С таким мнением выступил в субботу глава МИД Испании Жозеп Боррель.
"Приостановка одного из важнейших ядерных соглашений холодной войны - плохая новость, которая добавляет нестабильности международному сценарию", - написал министр в "Твиттере".
НОВОСТИ
- 14:30 02.02.2019
- Реконструкция фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба Народов" будет закончена в апреле
- 14:15 02.02.2019
- На Кипре задержали экс-мэра Тулы - посольство РФ
- 13:45 02.02.2019
- Путин заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД
- 13:15 02.02.2019
- Протокол о вступлении Македонии в НАТО будет подписан 6 февраля
- 12:45 02.02.2019
- Путин потребовал от Минобороны план по противодействию угрозы размещения оружия в космосе
- 12:15 02.02.2019
- США игнорирует ДВЗЯИ, несмотря на предвыборные обещания Обамы - Лавров
- 11:45 02.02.2019
- Глава МИД Венесуэлы раскритиковал высказывания вице-президента США
- 11:30 02.02.2019
- На границе Казахстана и Китая зарегистрировано землетрясение
- 11:15 02.02.2019
- Маас выступил с призывом создать новые правила для нового вооружения
- 10:30 02.02.2019
- Скончался диктор Центрального телевидения и ведущий программ "Время" Евгений Суслов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать