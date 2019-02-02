В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности на 3 февраля

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погода в Москве в воскресенье, 3 февраля, объявлена потенциально опасной в связи с туманом и гололедом, сообщает в субботу Гидрометцентр.

"Степень интенсивности опасных явлений - желтый, погода потенциально опасна. Период предупреждения - с 2.02.2019 21:00 в течение 12 часов, туман. С 3.02.2019 09:00 в течение 12 часов, гололед ", - говорится в сообщении.







