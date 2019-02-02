В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности на 3 февраля
15:15 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Погода в Москве в воскресенье, 3 февраля, объявлена потенциально опасной в связи с туманом и гололедом, сообщает в субботу Гидрометцентр.
"Степень интенсивности опасных явлений - желтый, погода потенциально опасна. Период предупреждения - с 2.02.2019 21:00 в течение 12 часов, туман. С 3.02.2019 09:00 в течение 12 часов, гололед ", - говорится в сообщении.
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