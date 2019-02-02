0
0
155
НОВОСТИ

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности на 3 февраля

15:15 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погода в Москве в воскресенье, 3 февраля, объявлена потенциально опасной в связи с туманом и гололедом, сообщает в субботу Гидрометцентр.

"Степень интенсивности опасных явлений - желтый, погода потенциально опасна. Период предупреждения - с 2.02.2019 21:00 в течение 12 часов, туман. С 3.02.2019 09:00 в течение 12 часов, гололед ", - говорится в сообщении.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:15 02.02.2019
США не должны вмешиваться в энергетическую политику ЕС - Маас
0
50
15:45 02.02.2019
Минобороны РФ: США еще два года назад нарушили условия ДРСМД
0
91
15:45 02.02.2019
СМИ: Иран провел презентацию новой новой крылатой ракеты "Ховейзе"
0
123
14:45 02.02.2019
Приостановка ДРСМД является плохой новостью - Глава МИД Испании
0
168
14:30 02.02.2019
Реконструкция фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба Народов" будет закончена в апреле
0
187
14:15 02.02.2019
На Кипре задержали экс-мэра Тулы - посольство РФ
0
185
13:45 02.02.2019
Путин заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД
0
259
13:15 02.02.2019
Протокол о вступлении Македонии в НАТО будет подписан 6 февраля
0
277
12:45 02.02.2019
Путин потребовал от Минобороны план по противодействию угрозы размещения оружия в космосе
0
297
12:15 02.02.2019
США игнорирует ДВЗЯИ, несмотря на предвыборные обещания Обамы - Лавров
0
307

Возврат к списку