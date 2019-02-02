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СМИ: Иран провел презентацию новой новой крылатой ракеты "Ховейзе"

15:45 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран провел в субботу презентацию новой крылатой ракеты "Ховейзе" (Hoveyzeh). Об этом сообщил телеканал "Пресс-ТВ".

"Для приведения в готовность этой крылатой ракеты нужно совсем немного времени, и она может летать на малой высоте", - цитирует телеканал министра обороны Ирана Амира Хатами. По его словам, дальность полета "Ховейзе" составляет более 1350 километров.

Глава оборонного ведомства назвал ракету "важнейшим достижением оборонной отрасли" после крылатой ракеты "Сумар" (Soumar) с дальностью 700 километров. Ее презентация состоялась в 2015 году.


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