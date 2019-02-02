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США не должны вмешиваться в энергетическую политику ЕС - Маас

16:15 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа сама должна решать вопросы, связанные с энергетической политикой. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью, которое было опубликовано в субботу в газетах редакционной группы "Функе".

"Этот проект реализуют несколько европейских компаний. Моя позиция по этому вопросу остается ясной - вопросы европейской энергетической политики следует решать в Европе, а не в США. Мы хотим обеспечить нашу энергетическую безопасность", - сказал он, отвечая на вопрос о давлении США на Германию по вопросу "Северного потока-2".

"При этом мы будем обращать внимание на то, чтобы существующий поток газа через Украину не был утрачен в будущем", - отметил Маас.

Ранее в кабмине ФРГ неоднократно заявляли, что "Севпоток-2" является экономическим проектом, но с политическим аспектом. В Берлине призывали обеспечить транзит газа по территории Украины после ввода трубопровода в строй "Севпотока-2".

В Германии также указывали, что "Севпоток-2" позволит диверсифицировать поставки газа в страну. Этот энергоноситель необходим республике в том числе в свете постепенного отказа от атомных электростанций и перехода на альтернативную энергетику.


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