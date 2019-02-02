Минобороны РФ: США еще два года назад нарушили условия ДРСМД

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США еще за два года до выдвижения обвинений РФ в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали подготовку к производству запрещенных документом ракет средней и меньшей дальности, заявили в Минобороны РФ.

"В Вашингтоне еще за два года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении ДРСМД не только приняли решение, но и приступили к подготовке к производству запрещенных договором ракет средней и меньшей дальности", - сказали в Минобороны.



