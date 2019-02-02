Генерал ВВС Венесуэлы назвал власть назвал власть и признал Гуайдо и.о. президента - сми
16:45 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщила в субботу местная газета "Насиональ".
"Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что <...> признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", - заявил генерал в видеообращении, опубликованном на сайте издания.
Янес Родригес также назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства. "Моих товарищей по оружию я прошу не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы, не подавлять [его]", - добавил генерал. Его обращение было обнародовано за несколько часов до начала в южноамериканской стране манифестаций, созванных как противниками, так и сторонниками правительства.
НОВОСТИ
- 17:30 02.02.2019
- "Народные метеорологи" из Канады разошлись во мнении о времени начала весны
- 16:15 02.02.2019
- США не должны вмешиваться в энергетическую политику ЕС - Маас
- 15:45 02.02.2019
- Минобороны РФ: США еще два года назад нарушили условия ДРСМД
- 15:45 02.02.2019
- СМИ: Иран провел презентацию новой новой крылатой ракеты "Ховейзе"
- 15:15 02.02.2019
- В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности на 3 февраля
- 14:45 02.02.2019
- Приостановка ДРСМД является плохой новостью - Глава МИД Испании
- 14:30 02.02.2019
- Реконструкция фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба Народов" будет закончена в апреле
- 14:15 02.02.2019
- На Кипре задержали экс-мэра Тулы - посольство РФ
- 13:45 02.02.2019
- Путин заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД
- 13:15 02.02.2019
- Протокол о вступлении Македонии в НАТО будет подписан 6 февраля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать