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Генерал ВВС Венесуэлы назвал власть назвал власть и признал Гуайдо и.о. президента - сми

16:45 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщила в субботу местная газета "Насиональ".

"Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что <...> признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", - заявил генерал в видеообращении, опубликованном на сайте издания.

Янес Родригес также назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства. "Моих товарищей по оружию я прошу не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы, не подавлять [его]", - добавил генерал. Его обращение было обнародовано за несколько часов до начала в южноамериканской стране манифестаций, созванных как противниками, так и сторонниками правительства.



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