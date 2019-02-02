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"Народные метеорологи" из Канады разошлись во мнении о времени начала весны

17:30 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Народные метеорологи" из Канады - сурок Шубенакади Сэм из провинции Новая Шотландия и Виартон Вилли из провинции Онтарио - разошлись в субботу во мнении относительно времени начала весны. Об этом сообщили в "Твиттере" их поклонники.

Согласно многолетней традиции, первым своим предсказанием с канадцам поделился сурок Шубенакади Сэм, проживающий в заповеднике "Уайлдлайф парк" в 60 километрах к северу от Галифакса (провинция Новая Шотландия). Когда пушистого зверька извлекли из теплой норки на свет, то он "испугался" своей тени и залез обратно. Согласно народной примете, это значит, что весны ждать еще всего шесть недель.

Чуть позже свой прогноз представил "коллега" Сэма - сурок Вилли из небольшого городка Виартон (провинция Онтарио). Когда грызуна вытащили из норки, то он оглянулся вокруг, но не увидел своей тени - это значит, что весна "уже не за горами".



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