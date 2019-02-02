НАТО поддерживают решение США о приостановке участия в ДРСМД

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны - члены НАТО поддерживают решение США о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в субботу вещательной корпорации Би-би-си сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Все [европейские] союзники согласны с Соединенными Штатами", - сказал Столтенберг, отметив также, что Россия будто бы нарушала соглашение "в течение нескольких лет" и якобы развертывала "в Европе все больше и больше ракет, способных нести ядерные боезаряды".



