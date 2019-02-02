Джекпот в 26,6 млн долларов был разыгран в Канаде
18:45 02.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max ("Лотто Макс") в размере 26,6 млн канадских долларов (20,3 млн долларов США) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG (Оу-эл-джи), которая проводит розыгрыш.
"Выпавшие номера - 2, 6, 13, 19, 21, 32 и 40. Бонус- число - 12", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный квиток был продан в провинции Квебек, но более точной информации пока не поступало. Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.
НОВОСТИ
- 19:30 02.02.2019
- Мадуро помогает своим покровителям на Кубе, а не своему народу - Болтон
- 18:15 02.02.2019
- НАТО поддерживают решение США о приостановке участия в ДРСМД
- 17:30 02.02.2019
- "Народные метеорологи" из Канады разошлись во мнении о времени начала весны
- 16:45 02.02.2019
- Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо и.о. президента - сми
- 16:15 02.02.2019
- США не должны вмешиваться в энергетическую политику ЕС - Маас
- 15:45 02.02.2019
- Минобороны РФ: США еще два года назад нарушили условия ДРСМД
- 15:45 02.02.2019
- СМИ: Иран провел презентацию новой новой крылатой ракеты "Ховейзе"
- 15:15 02.02.2019
- В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности на 3 февраля
- 14:45 02.02.2019
- Приостановка ДРСМД является плохой новостью - Глава МИД Испании
- 14:30 02.02.2019
- Реконструкция фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба Народов" будет закончена в апреле
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать