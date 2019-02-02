Джекпот в 26,6 млн долларов был разыгран в Канаде

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max ("Лотто Макс") в размере 26,6 млн канадских долларов (20,3 млн долларов США) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG (Оу-эл-джи), которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 2, 6, 13, 19, 21, 32 и 40. Бонус- число - 12", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный квиток был продан в провинции Квебек, но более точной информации пока не поступало. Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.



