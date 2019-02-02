Мадуро помогает своим покровителям на Кубе, а не своему народу - Болтон

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал решение властей Венесуэлы направить строительные материалы и технику для помощи в ликвидации последствий произошедшего на Кубе в понедельник торнадо попыткой "купить" поддержку за границей. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в сети "Твиттер".

"Вот еще один пример того, как [Николас] Мадуро покупает себе за границей защиту. Вместо того, чтобы помогать своему собственному народу, Мадуро предпочитает помогать своим покровителям на Кубе... США готовы поддерживать легитимное правительство Венесуэлы", - написал он, прикрепив ссылку на статью об отправке помощи Кубе.

Как сообщило государственное телевидение Венесуэлы, руководство страны направило в пятницу Кубе более 100 тонн строительных материалов для восстановления домов и специальную технику для помощи в расчистке дорог.







