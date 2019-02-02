Франция: В акции "желтых жилетов" приняли участие около 17,5 тыс. человек

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 17,5 тыс. человек вышли в середине дня в субботу на улицы Франции на двенадцатую общенациональную акцию протеста "желтых жилетов". Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП).

Агентство приводит данные МВД, согласно которым порядка 10 тыс. из этого числа протестующих участвуют в акциях в столице. Здесь в районе площади Республики были зафиксированы стычки манифестантов с полицией. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы против агрессивно настроенных протестующих.

В городе Валанс (центральная часть страны) на улицы вышли 5,4 тыс. человек. Число задержанных там к настоящему времени составило 18 человек.







