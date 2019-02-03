В Иркутской области сгорела деревянная церковь

23:30

В городе Шелехов, Иркутская область, в ночь на 2 февраля сгорела деревянная церковь евангельских христиан-баптистов.

Возгорание произошло около 3.00 по местному времени (22.00 предыдущего дня мск). В здании сработала пожарная сигнализация, после чего сторож спустился в подвал и увидел, что горит электрощитовая. Когда он вызвал пожарных, половина постройки была уже в огне. (Инфо 24)