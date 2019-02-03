Освящение воды мощами не является каноническим - иеромонах Макарий
23:33 02.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Ранее в сети появились кадры, на которых православный священник омывает в чане предмет, похожий на истлевшую ступню.
После обряда люди разбирают эту воду вёдрами и кувшинами. Где конкретно совершался обряд, неизвестно, однако ролик вызвал резонанс в соцсетях.
Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) в интервью радиостанции «Говорит Москва» пояснил, что ритуал, показанный на видео, нельзя отнести к каноническому обряду водосвятия.
«Есть уставной чин освящения воды. Их два – великое водосвятие и малое водосвятие. Великое совершается в канун праздника Богоявления и в сам день Богоявления. Малое – в любой день года. Есть разного рода неуставные события. Насколько можно доверять тому материалу, о котором вы говорите. Прямо скажем, видеомонтажом владеют маленькие дети. Но если это нарушение, то оно подлежит суду епархиального архиерея или церковному суду. Они должны разобрать этот материал и выяснить, есть ли тут виноватые».
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