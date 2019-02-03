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СМИ: Без ДРСМД Япония окажется на передовой конфликта США и Китая

10:15 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окончательное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к размещению новых американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и поставит Японию, на территории которой есть военные базы США, в центр противостояния Вашингтона и Пекина. Такое мнение содержится в опубликованной в воскресенье статье японской газеты "Асахи".

Издание отмечает, что ДРСМД был сдерживающим фактором для США, в то время как Китай наращивал число ракет средней дальности. Если в конечном итоге такого договора больше не будет, американская сторона в течение 3-7 лет развернет на своих базах в АТР новейшие ракеты средней дальности, уверены обозреватели "Асахи". 

В первую очередь, речь идет об увеличении количества вооружений на острове Гуам в Тихом океане. Кроме того, пишет газета, новые ракеты также планируется разместить в Японии и на Филиппинах.

В этом случае Япония "окажется на передовой конфликта США и Китая", а также станет мишенью для удара предполагаемого противника, считают авторы статьи. Вместе с тем в радиус действия новых ракет США в случае их дислокации в Японии попадет не только КНР, но и территория российского Дальнего Востока и частично Сибири. Это может оказать влияние на российско-японские отношения и переговоры о мирном договоре между странами.

"Асахи" считает, что с учетом роста военной мощи Китая в нынешней ситуации необходимо пересмотреть ДРСМД и включить в него не только США и Россию, но и КНР.

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