В случае массовых беспорядков из-за Brexit Елизавета II будут эвакуирована из Лондона

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королева Великобритании Елизавета II и другие видные члены британской королевской семьи будут эвакуированы из Лондона в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Об этом в воскресенье сообщила газета "Санди таймс" со ссылкой на секретный правительственный план.

Издание отмечает, что подобная мера была взята на вооружение еще в годы холодной войны, когда в Великобритании всерьез рассматривали угрозу нападения Советского Союза с использованием ядерного оружия. Куда именно будет производиться эвакуация британского монарха газета не сообщает. "Этот план экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, однако сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков", - приводит "Санди таймс" слова источника в британском правительстве.



