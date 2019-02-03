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В Сербии прошли массовые антиправительственные митинги

11:15 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антиправительственные митинги прошли в субботу вечером в нескольких городах Сербии - Крагуеваце, Куле, Косовска-Митровице, Пожеге, Пироте. Самой массовой стала столичная акция протеста, сообщил корр. ТАСС с места событий.

Активисты пришли на шествие с плакатами: "Наступило волчье время", "Верните пенсии", "Хватит лжи и обещаний, пенсионеры голодные". Демонстрация стартовала на площадке у философского факультета Белградского университета. Затем колонна протестующих двинулась по улицам города, перекрывая автомобильное движение. Полиция останавливала потоки машин на главных улицах, обеспечивая беспрепятственный проход манифестантам.

Главным лозунгом шествия стал девиз "Один из пяти миллионов", который появился после заявления президента Сербии Александара Вучича, что он не допустит незаконного захвата власти, "даже если протестующих будет пять миллионов". После митинга и шествия активисты зажгли файеры и оставили властям ящики с письмами, в которых объяснили, почему участвуют в протестах.


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