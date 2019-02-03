Все 48 человек из автобуса попавшего в ДТП под Калугой получили травмы

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать два человека доставлены в больницы после ДТП, произошедшего в воскресенье в Калужской области, сообщили ТАСС в пресс- службе МЧС РФ. Все 48 человек, в том числе 33 ребенка, которые находились в автобусе в момент ДТП в Калужской области, получили травмы.Сообщение о ДТП на 37-м км автомобильной дороги регионального значения вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области поступило в 10:00 мск. Автобус, перевозивши детей, опрокинулся на бок, он следовал из Смоленска в Калугу."В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений ведутся работы по деблокированию людей. На настоящий момент извлечены 32 человека", - сказали в ведомстве.УМВД по Калужской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса под Калугой, в котором погибли два человека, 16 пострадали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Горохова."Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сказала она.