Все 48 человек из автобуса попавшего в ДТП под Калугой получили травмы
12:00 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двадцать два человека доставлены в больницы после ДТП, произошедшего в воскресенье в Калужской области, сообщили ТАСС в пресс- службе МЧС РФ. Все 48 человек, в том числе 33 ребенка, которые находились в автобусе в момент ДТП в Калужской области, получили травмы.
Сообщение о ДТП на 37-м км автомобильной дороги регионального значения вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области поступило в 10:00 мск. Автобус, перевозивши детей, опрокинулся на бок, он следовал из Смоленска в Калугу.
"В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений ведутся работы по деблокированию людей. На настоящий момент извлечены 32 человека", - сказали в ведомстве.
УМВД по Калужской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса под Калугой, в котором погибли два человека, 16 пострадали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Горохова.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сказала она.
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