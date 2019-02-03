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По факту ДТП возбуждено уголовное дело, на место направлены следователи и криминалисты - СК РФ

12:30 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Следственного комитета РФ направил на место ДТП с автобусом под Калугой криминалистов и следователей центрального аппарата ведомства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В целях наиболее полного и объективного расследования председателем СК России принято решение о передаче уголовного дела в производство центрального аппарата СК России", - сказала Петренко.

"По указанию главы ведомства на место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, которые уже в ближайшее время приступят к проведению следственных действий на месте ДТП", - сообщила официальный представитель СК.

  

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