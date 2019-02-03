В Женеве обсудили сроки запуска Конституционного комитета Сирии

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская межведомственная делегация во главе со спецпредставителем РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем главы МИД Сергеем Вершининым обсудила в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани вопрос запуска Конституционного комитета Сирии в Женеве, а также предстоящий трехсторонний саммит в астанинском формате.

"Были обсуждены задачи скорейшего формирования и запуска Конституционного комитета в Женеве. Рассмотрены также вопросы подготовки предстоящего трехстороннего саммита в астанинском формате. Состоялся обмен мнениями по комплексу вопросов развития ситуации в Сирии и в ближневосточном регионе", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

Решение создать Конституционный комитет было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года, однако спустя год этот орган еще не сформирован. Предполагается, что в него войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества. Бывший спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура высказывался за то, чтобы в состав комитета вошли не более 50 человек.







