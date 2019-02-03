0
0
0
НОВОСТИ

В Женеве обсудили сроки запуска Конституционного комитета Сирии

12:45 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская межведомственная делегация во главе со спецпредставителем РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем главы МИД Сергеем Вершининым обсудила в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани вопрос запуска Конституционного комитета Сирии в Женеве, а также предстоящий трехсторонний саммит в астанинском формате.

"Были обсуждены задачи скорейшего формирования и запуска Конституционного комитета в Женеве. Рассмотрены также вопросы подготовки предстоящего трехстороннего саммита в астанинском формате. Состоялся обмен мнениями по комплексу вопросов развития ситуации в Сирии и в ближневосточном регионе", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

Решение создать Конституционный комитет было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года, однако спустя год этот орган еще не сформирован. Предполагается, что в него войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества. Бывший спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура высказывался за то, чтобы в состав комитета вошли не более 50 человек.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:30 03.02.2019
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, на место направлены следователи и криминалисты - СК РФ
0
49
12:00 03.02.2019
Все 48 человек из автобуса попавшего в ДТП под Калугой получили травмы
0
111
11:15 03.02.2019
В Сербии прошли массовые антиправительственные митинги
0
190
10:45 03.02.2019
В случае массовых беспорядков из-за Brexit Елизавета II будут эвакуирована из Лондона
0
180
10:15 03.02.2019
СМИ: Без ДРСМД Япония окажется на передовой конфликта США и Китая
0
260
23:33 02.02.2019
Освящение воды мощами не является каноническим - иеромонах Макарий
0
697
23:30 02.02.2019
В Иркутской области сгорела деревянная церковь
0
631
20:30 02.02.2019
Франция: В акции "желтых жилетов" приняли участие около 17,5 тыс. человек
0
838
19:30 02.02.2019
Мадуро помогает своим покровителям на Кубе, а не своему народу - Болтон
0
946
18:45 02.02.2019
Джекпот в 26,6 млн долларов был разыгран в Канаде
0
778

Возврат к списку