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НОВОСТИ

На 36-м году жизни скончался российский рэпер Децл

13:15 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В ночь на 3 февраля 2019 г. в Ижевске после концерта на 36-м году жизни скончался российский музыкант Кирилл Толмацкий, известный как Децл. Об этом сообщается в официальной группе музыканта в социальной сети "Вконтакте".

 "Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", - говорится в сообщении.

 По предварительным данным, смерть наступила от остановки сердца.

"Назначена доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия, будет проведена судебно- медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии.

      

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