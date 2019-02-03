На 36-м году жизни скончался российский рэпер Децл
13:15 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ночь на 3 февраля 2019 г. в Ижевске после концерта на 36-м году жизни скончался российский музыкант Кирилл Толмацкий, известный как Децл. Об этом сообщается в официальной группе музыканта в социальной сети "Вконтакте".
"Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, смерть наступила от остановки сердца.
"Назначена доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия, будет проведена судебно- медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии.
НОВОСТИ
- 13:45 03.02.2019
- Поисково-спасательные работы на месте ДТП с автобусом завершены
- 12:45 03.02.2019
- В Женеве обсудили сроки запуска Конституционного комитета Сирии
- 12:30 03.02.2019
- По факту ДТП возбуждено уголовное дело, на место направлены следователи и криминалисты - СК РФ
- 12:00 03.02.2019
- Все 48 человек из автобуса попавшего в ДТП под Калугой получили травмы
- 11:15 03.02.2019
- В Сербии прошли массовые антиправительственные митинги
- 10:45 03.02.2019
- В случае массовых беспорядков из-за Brexit Елизавета II будут эвакуирована из Лондона
- 10:15 03.02.2019
- СМИ: Без ДРСМД Япония окажется на передовой конфликта США и Китая
- 23:33 02.02.2019
- Освящение воды мощами не является каноническим - иеромонах Макарий
- 23:30 02.02.2019
- В Иркутской области сгорела деревянная церковь
- 20:30 02.02.2019
- Франция: В акции "желтых жилетов" приняли участие около 17,5 тыс. человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать