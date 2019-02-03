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Поисково-спасательные работы на месте ДТП с автобусом завершены

13:45 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поисково-спасательные работы на месте ДТП с автобусом, перевозившим детей, завершены, в результате автокатастрофы погибли семь человек и 32 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент поисково-спасательные работы завершены. Спасатели деблокировали 47 человек, из них семь человек погибли, в том числе четыре ребенка", - сказал представитель МЧС. Госпитализированы 25 человек, в том числе 24 ребенка, шестерых осматривают медики, одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно.

Девять человек, в том числе восемь детей, сейчас находятся в пункте временного размещения на базе школы в поселке Утешево. В Главном управлении МЧС по Смоленской области развернут телефон горячей линии, организована работа психологов на телефоне доверия ГУ МЧС России по Калужской обл.

"Всех погибших и пострадавших из автобуса извлекли. Сейчас транспортное средство с помощью кранов пытаются поставить на колеса", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой обеспечить оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП с автобусом в Калужской области. Об этом журналистам сообщил пресс- секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Дмитрий Медведев позвонил министру Скворцовой, выслушал ее доклад о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области и поручил предпринять все необходимое для оказания им медицинской помощи", - сказал пресс-секретарь.

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