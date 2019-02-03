Поисково-спасательные работы на месте ДТП с автобусом завершены
13:45 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поисково-спасательные работы на месте ДТП с автобусом, перевозившим детей, завершены, в результате автокатастрофы погибли семь человек и 32 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"На данный момент поисково-спасательные работы завершены. Спасатели деблокировали 47 человек, из них семь человек погибли, в том числе четыре ребенка", - сказал представитель МЧС. Госпитализированы 25 человек, в том числе 24 ребенка, шестерых осматривают медики, одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно.
Девять человек, в том числе восемь детей, сейчас находятся в пункте временного размещения на базе школы в поселке Утешево. В Главном управлении МЧС по Смоленской области развернут телефон горячей линии, организована работа психологов на телефоне доверия ГУ МЧС России по Калужской обл."Всех погибших и пострадавших из автобуса извлекли. Сейчас транспортное средство с помощью кранов пытаются поставить на колеса", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой обеспечить оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП с автобусом в Калужской области. Об этом журналистам сообщил пресс- секретарь главы правительства Олег Осипов.
"Дмитрий Медведев позвонил министру Скворцовой, выслушал ее доклад о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области и поручил предпринять все необходимое для оказания им медицинской помощи", - сказал пресс-секретарь.
НОВОСТИ
- 13:15 03.02.2019
- На 36-м году жизни скончался российский рэпер Децл
- 12:45 03.02.2019
- В Женеве обсудили сроки запуска Конституционного комитета Сирии
- 12:30 03.02.2019
- По факту ДТП возбуждено уголовное дело, на место направлены следователи и криминалисты - СК РФ
- 12:00 03.02.2019
- Все 48 человек из автобуса попавшего в ДТП под Калугой получили травмы
- 11:15 03.02.2019
- В Сербии прошли массовые антиправительственные митинги
- 10:45 03.02.2019
- В случае массовых беспорядков из-за Brexit Елизавета II будут эвакуирована из Лондона
- 10:15 03.02.2019
- СМИ: Без ДРСМД Япония окажется на передовой конфликта США и Китая
- 23:33 02.02.2019
- Освящение воды мощами не является каноническим - иеромонах Макарий
- 23:30 02.02.2019
- В Иркутской области сгорела деревянная церковь
- 20:30 02.02.2019
- Франция: В акции "желтых жилетов" приняли участие около 17,5 тыс. человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать