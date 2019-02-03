Диалог между Великобританией и ЕС по Brexit продолжается - министр внешней торговли

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания продолжает вести переговоры с Евросоюзом по вопросу устранения разногласий вокруг соглашения по условиям Brexit. Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил в воскресенье британский министр внешней торговли Лиам Фокс.

Фокс при этом назвал "безответственным" подход некоторых европейских лидеров к Brexit, которые заявили о намерении не возобновлять переговоры по пересмотру сделки. "Мы продолжаем вести диалог с европейскими партнерами, чтобы достичь соглашения как можно скорее", - сказал он, отметив, что "политический курс" в ЕС определяет Еврокомиссия, а не государства-члены сообщества.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в опубликованном в газете "Санди телеграф" послании заявила о намерении вернуться в Брюссель, чтобы попытаться изменить соглашение об условиях Brexit и добиться гарантий по отсутствию жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Соединенного Королевства из ЕС.



