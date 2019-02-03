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Пресс-секретарь Патриарха назвал киевскую церемонию "жалким зрелищем"

15:15 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Невысокий уровень гостей на церемонии возведения на престол главы новой церковной структуры на Украине говорит о том, что поместные православные церкви мира не поддержали решение Константинополя по ее учреждению. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла , священник Александр Волков.

"Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной "овечкой Долли". После прошедших в Москве торжеств (по случаю десятой годовщины интронизации патриарха Кирилла - прим. ТАСС) это одиночество воспринимается совершенно однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол", - сказал Волков.



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