Пресс-секретарь Патриарха назвал киевскую церемонию "жалким зрелищем"
15:15 03.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Невысокий уровень гостей на церемонии возведения на престол главы новой церковной структуры на Украине говорит о том, что поместные православные церкви мира не поддержали решение Константинополя по ее учреждению. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла , священник Александр Волков.
"Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной "овечкой Долли". После прошедших в Москве торжеств (по случаю десятой годовщины интронизации патриарха Кирилла - прим. ТАСС) это одиночество воспринимается совершенно однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол", - сказал Волков.
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